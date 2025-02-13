Общество

Псковские волонтёры присоединились к Всероссийской акции «Герои Афганской войны»

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, волонтёры Муниципального штаба Центра подготовки волонтеров 80-летия Победы провели Всероссийскую акцию «Герои Афганской войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В ходе мероприятия добровольцы Пскова вышли на улицы города, чтобы распространить среди жителей информационные материалы о подвигах советских солдат, участвовавших в боевых действиях в Афганистане. На листовках разместили QR-код, который позволяет пройти блиц-викторину, посвященную истории Афганской войны.

«Цель этой инициативы – привлечь внимание общества к значимому историческому событию и воспитать у молодёжи и в целом у жителей города уважение к героизму наших соотечественников, – подчеркнул участник акции. – Для нас важно помнить тех, кто выполнял свой долг вдали от дома, рискуя жизнью ради мира и безопасности нашей страны».