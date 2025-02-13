Общество

Путин обсудил с Совбезом подготовку к весенним паводкам

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к весенним паводкам и лесным пожарам, с докладом выступил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

«Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом, у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары», - констатировал Путин. «К сожалению, это неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики надо заранее об этом подумать и подготовиться к этим событиям», - сказал президент.

Он предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить этот аспект и предоставил слово для доклада главе МЧС Александру Куренкову, пишет ТАСС.