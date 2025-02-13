Общество

В Псковской области полиция проводит конкурс социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!»

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизни вместе!» проводит УМВД России по Псковской области в период с 10 января по 20 февраля. Его целями являются привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

По итогам конкурса будут выявлены победители сразу в нескольких номинациях:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики». «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2025 года. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

Конкурсные работы в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» представляются на оптических носителях (CDили DVD). Форматы файла:JPG, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.

Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются на оптических носителях (CDили DVD). Форматы файла: avi, mpeg4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; длительность не более 120 сек., звук 16 бит, стерео.

Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа» представляются на оптических носителях (CD или DVD) или на облачном сервисе (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru, СберДиск). Вертикальная или горизонтальная ориентация с соотношением сторон 9:16 и разрешением 1920х1080p, длительность не более 60 сек., размер файла не более 300 МБ; видео: формат mp4, кодек H.264 (x264), битрейт не ниже 2 МБит/с; звук: 16 бит, стерео, кодек ААС или mp3, частота дискретизации 44100 Гц, битрейт не ниже 192 кбит/с.

К работам, представляемым на Конкурс, прилагается краткая аннотация.

К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие настоящим требованиям, или имеющие брак в изображении или звуке.

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

С примером подачи заявки для участия в конкурсе можно ознакомится по ссылке.