Общество

Сретенский бал начался в Пскове. ФОТО

Десятый традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, начался в Пскове, сегодня, 16 февраля в 15:00 в в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Иркутский переулок 2), передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева/ ПЛН

На мероприятии собрались не только танцоры, но и гости разных возрастов. Помимо классических танцев здесь организовали разнообразные интерактивные зоны, выступления талантливой молодёжи и красочную фотозону.

Сретенский бал продлиться сегодня до 20:00.