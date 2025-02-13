Предложение руки и сердца сделали на Сретенском балу в Пскове. ВИДЕО

Хоккейный матч между «Красным Знаменем» и «Красногородском» пройдет в Великих Луках

Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» пройдет 24 апреля в Великих Луках

Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковском районе

Мы помним каждого, кто шагнул в бессмертие - Александр Козловский о Дне вывода советских войск из Афганистана