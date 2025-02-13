Общество

День российских студенческих отрядов празднуют 17 февраля

С 2016 года 17 февраля является официальным праздником Российских студенческих отрядов. Это решение было принято на основании Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина № 86 от 21 февраля 2015 года.

Более 60 лет назад, в 1959 году, первые студенческие отряды отправились осваивать целинные земли в Казахстане. За это время через студенческие отряды прошло более 20 миллионов человек.

Студенческие отряды стали визитной карточкой молодёжного движения в Советском Союзе. Они внесли значительный вклад в развитие экономики страны, особенно в реализацию масштабных строительных проектов, которые часто были связаны с освоением удалённых и труднодоступных территорий.

Студенческие отряды не только помогали решать экономические задачи, но и служили кузницей кадров. Студенты получали практические навыки и часто начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческих стройотрядах.

За советский период через студенческие отряды прошло около 13 миллионов человек. Всё началось с чуть более трёх сотен добровольцев из МГУ в 1959 году.

Бойцы студенческих отрядов принимали активное участие в освоении целинных земель, строительстве железных дорог (Абакан — Тайшет, БАМ и других), освоении газовых и нефтяных месторождений, строительстве нефте- и газопроводов, подготовке объектов к Олимпиаде-80, ликвидации последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительстве и ремонте школ, детских садов, помощи детским домам, сельскохозяйственных работах, пишет calend.ru.

В СССР студенческое движение приобретало структуру, регламентировалось нормативными документами и расширяло сферу деятельности. Были созданы строительные, рыболовные, реставрационные и другие отряды, а для координации их работы был создан Центральный штаб студенческих отрядов под эгидой ВЛКСМ. Участники движения получали льготы.

После распада СССР и экономического кризиса 1990-х годов движение студенческих отрядов на время прекратилось, но в начале 2000-х оно активизировалось и стало центром внимания правительства и Министерства образования. В 2003 году был проведён первый слёт участников движения в Екатеринбурге, а в 2004 году на Всероссийском форуме в Москве было учреждено движение "Российские Студенческие Отряды". Эта дата считается Днём рождения движения, а праздник отмечается 17 февраля.

Президент России В.В. Путин в юности был участником студенческих отрядов и рассказывал об этом на встречах с бойцами движения.

Сегодня Российские Студенческие Отряды – крупнейшая молодёжная организация, обеспечивающая временную занятость более 400 тысяч молодых людей из 85 субъектов РФ, занимающаяся патриотическим и творческим воспитанием, развитием спорта. Организация имеет чёткую структуру, регламентируется нормативными документами, имеет льготы для участников и свою символику. Отряды участвовали в строительстве объектов Универсиады-2013 в Казани, Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, Чемпионата мира по футболу-2018, космодромов "Плесецк" и "Восточный", объектов Росатома и других.

Свой праздник – День РСО – Российские Студенческие Отряды отмечают различными конкурсами, акциями, спортивными мероприятиями, интерактивными программами и т.д. Многое зависит от инициативности окружных штабов, которые заботятся о том, чтобы этот замечательный день прошёл по-особенному именно в их регионе. Ежегодный Всероссийский слёт студенческих отрядов подводит итоги их деятельности, отмечает и награждает отличившихся бойцов студенческих отрядов.