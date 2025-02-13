О создании конкурентноспособной среды дискутируют финалисты конкурса «Воспитатель года» в Пскове

Финал муниципального этапа конкурса «Лучший воспитатель» проходит в Пскове 17 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Конкурсантов поприветствовал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.
Он отметил важность этого конкурса и назвал основную тему дискуссии: «Создание конкурентноспособной среды в образовательном учреждении, независимо от территориальной расположенности и материально-технического обеспечения как способ формирования конкурентноспособного учреждения».
Одним из спикеров финала фестиваля стала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.
Напомним, в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» приняли участие 49 педагогов, за звание «Лучший учитель» будут соревноваться 24 кандидата, а в номинации «Лучший воспитатель» — 25 конкурсантов.