Общество

С начала года через Петербург и Псковскую область пытались ввезти в РФ более 56 тысяч зараженных цветов

В 56 148 срезанных цветах (розы, хризантемы, гипсофилы, гвоздики, альстромерии и другие) на складах временного хранения, расположенных в Санкт-Петербурге и Псковской области, были обнаружены насекомые, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектов. Проверки проводились с начала 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Лабораторные экспертизы подтвердили заражение 120 партий импортных цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Цветы были выращены в Нидерландах, Кении, Колумбии, Эфиопии, Эквадоре, Италии и Израиле.

Все партии заражённых цветов, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственников были уничтожены.