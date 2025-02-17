Общество

Потепление ожидается на праздничных выходных в Псковской области

Потепление придет в Псковскую область 23 и 24 февраля, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«23-24 февраля характер погоды переменится, нас ожидают близкие к нулю или слабоположительные температуры», - отметила синоптик.

Ночью и днем возможны осадки в виде мокрого снега и снега с дождем.

«Можно ли порадоваться такому потеплению, я не знаю, но да, оно должно к нам прийти 23-24 февраля и продлится, по предварительному прогнозу, должно около пяти дней», - сказала Тала Нещадимова.