Общество

Педагог из Псковской области приняла участие в заседании Всероссийского родительского комитета

Социальный педагог средней школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки Елена Пименова приняла участие в образовательной смене от Российского общества «Знание» в Центре знаний «Машук». Мероприятие собрало 140 родителей и представителей учебных заведений из 77 регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Российского общества «Знание»

Важной частью программы стало заседание Всероссийского родительского комитета, на котором выступил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В рамках программы «Родители со Знанием» ее участники познакомились с современными инструментами и методиками работы с детьми и молодежью, изучали актуальные форматы взаимодействия между семьей и школой. Все эти темы востребованы и в деятельности делегата от Псковской области Елены Пименовой.

На заседании Всероссийского родительского комитета обсудили комплексное взаимодействие с родительским сообществом в рамках формирования Стратегии развития системы образования РФ до 2040 года.

«Взаимодействие с участниками Всероссийского родительского комитета необходимо для развития системы образования. Продолжается набор на второй сезон конкурса родительских инициатив, и я призываю всех подавать на него заявки. Важно обобщать этот опыт, и успешные проекты, реализованные благодаря конкурсу, использовать при подготовке педагогов и советников директоров школ по воспитанию. Со своей стороны мы будем рекомендовать региональным органам власти в сфере образования ориентироваться на эти наработки. Подчеркну, что конкурс способствует развитию школьного самоуправления, участия родителей в организации процесса обучения и воспитания», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На мероприятии обсудили удачные практики и первые результаты реализации проектов-победителей первого сезона конкурса инициатив родительских сообществ, а также возможности для участников второго сезона. Об этом рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, продолжается прием заявок на второй сезон конкурса. В этом году планируется наградить в четыре раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание. Родители до 11 марта.

Кроме того, общество «Знание» и Министерство просвещения РФ подписали план совместных мероприятий на 2025 год. В него вошли 60 событий, в которых примут участие просветители, представители педагогического и родительского сообществ, а также молодежь и дети. Согласно плану, мероприятия охватят все регионы России, а некоторые из них пройдут в онлайн-формате.