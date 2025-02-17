Общество

В Псковской области построят новые железнодорожные разъезды

Разработаны проекты семи новых железнодорожных разъездов на подходах к портам Северо-Запада России, в том числе на территории Псковской области. Главгосэкспертиза РФ уже одобрила все проекты, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе ГК Нацпроектстрой.

Изображение: ГК Нацпроектстрой

Строительство разъездов в комплексе с развитием инфраструктуры Октябрьской железной дороги позволит увеличить транзитный грузопоток из Республики Беларусь до 20 млн тонн.

Новые разъезды появятся в Псковской, Ленинградской и Нижегородской областях. Пять из них (Насва, Тигощи, Бакач, Низы, Смычково) будут расположены на направлении Новосокольники — Дно — Батецкая — Луга-1, а еще два (Заполье, Черняковицы) — на направлении Луга-1 — Псков.

На разъездах планируется возведение зданий для аппаратуры и персонала. Участки строительства находятся в болотистой местности с насыщенным водой грунтом. Для предотвращения деформаций путей и защиты от подтопления на всех разъездах обустроят водоотводные канавы, лотки и бермы. Земляное полотно будет усилено современными геосинтетиками.

Управление стрелками и светофорами на разъездах будет осуществляться с помощью цифровой автоматики, а диспетчеры центра управления перевозками в Санкт-Петербурге будут управлять движением дистанционно.