Общество

Конкурентоспособность школ стала темой финала конкурса «Учитель года» в Пскове

Финал конкурса «Учитель года» стартовал в Пскове 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы с вами видим, что наша с вами общественная жизнь требует от нас таких действий, которые заставляют приспосабливаться к той среде, в которой мы находимся каждый день. Сегодня тема у нас — конкурентоспособность учебного заведения независимо от территориального расположения и технического обеспечения как способ формирования конкурентоспособного имиджа учреждения и конкурентоспособного ученика и выпускника», — сказал начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Ранее педагоги уже прошли такие этапы конкурса как открытые занятия, мастер-класс, самоанализ.

Напомним, в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове приняли участие 49 педагогов, за звание «Лучший учитель» соревнуются 24 кандидата, а в номинации «Лучший воспитатель» — 25 конкурсантов.