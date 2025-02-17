Общество

Программу маткапитала продлили до 31 декабря 2030 года

Программу материнского капитала в России продлили до 31 декабря 2030 года, сообщил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Законопроект об этом с коллегами по Госдуме приняли сегодня во втором и третьем чтениях», - поделился Александр Козловский.

Депутат напомнил, что с 1 февраля этого года размер материнского капитала был вновь проиндексирован: выплата составила 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.