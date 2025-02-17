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Общество

Объемы медицинской помощи рассчитываются из количества населения – Марина Гаращенко

18.02.2025 16:23|ПсковКомментариев: 0

Объемы медицинской помощи рассчитываются из количества населения. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Объемы медицинской помощи рассчитываются из количества населения, которое проживает на этой территории. Есть муниципальные образования, в которых, к сожалению, населения стало меньше, соответственно, объемы медицинской помощи рассчитываются пропорционально, но это не значит, что закрывается отделение. Мы не закрываем никакие отделения. Это не касается ликвидации тех или иных медицинских услуг. Наша первая и основная задача – систематизировать и организовать управленческий персонал, начиная от банального документооборота, хозяйственной службы и закупок. На местах коллеги должны организовывать именно медицинскую помощь», – сказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что комитет постоянно ведет работу над ошибками, выявленными в ходе проведения реформы системы здравоохранения Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Марина Гаращенко лично контролирует ситуацию. 

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14.02.2025 11:391 В Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения больницы

Пресс-портрет
Гаращенко Марина Валерьевна председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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