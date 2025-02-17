Общество

Приставы вынудили сорвавшего строительство ограждений в детском центре в Печорах подрядчика вернуть аванс

Индивидуальный предприниматель, который занимался устройством ограждения на территории всероссийского детского центра в городе Печоры, вернул долг компании «СК Граниттрейд» после вмешательства псковских приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Между ООО «СК Граниттрейд» и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждений на объекте строительства - всероссийского детского центра в городе Печоры. Согласно условиям договора, подрядчик должен был завершить работы до 31 июля 2024 года. Несмотря на перечисление аванса в размере миллиона рублей 30 мая 2024 года, работы не были выполнены, что привело к расторжению договора.

«СК Граниттрейд» в адрес индивидуального предпринимателя направило претензию, однако он не предпринял никаких действий для возврата аванса. В связи с этим компания обратилась в суд.

Контроль над исполнением судебного решения был возложен на отделение судебных приставов Пскова №1. Должнику были разъяснены все последствия неисполнения решения суда, но мужчина не торопился выплачивать задолженность. Тогда в отношении должника был применен полный комплекс мер принудительного исполнения, а также должник был предупрежден об уголовной ответственности.

Перспектива уголовного преследования побудила выплатить индивидуального предпринимателя денежные средства в полном объеме.