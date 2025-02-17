Общество

«Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 февраля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема нашей программы сегодня - «Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области»? В минувшем сезоне в состав Псковской областной клинической вошли Псковская городская и Великолукская межрайонная больницы. Затем Островская межрайонная пополнилась филиалами в Опочке, Красногородске, Новоржеве и Пушкинских Горах – теперь это не самостоятельные учреждения, а филиалы. В настоящий момент мы наблюдаем укрупнение Псковской межрайонной больницы за счет присоединения Стругокрасненской, Плюсской, Гдовской, Печорской и Палкинской больниц. Расширился и перинатальный центр.

А зачем это нужно? Почему всякий раз мы говорим о недостаточной разъяснительной работе в коллективах, что вызывает раздражение и непонимание происходящих процессов? СМИ и общественность узнают об этих важных событиях по остаточному принципу, а пытаясь выяснить ситуацию, мы узнаем, что и профессиональное сообщество информировано примерно также. Меж тем, изменения глобальные. И еще один хороший вопрос: почему президент ориентирует чиновников на доступность (то есть близость) медицины к людям, а у нас идет укрупнение и присоединение? Как оно скажется на доступности и качестве оказания медпомощи? Ну и, конечно, каковы объективные причины происходящего, ведь их не может не быть?

Об этом Любовь Кузнецова поговорила с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и другими экспертами.