Общество

ЦБ выявил более 170 тысяч номеров телефонов, которые использовали мошенники

Банк России в 2024 году сообщил операторам связи более 171 тысячи номером телефонов, которые мошенники и пользовали для хищения средств граждан, сообщается в материалах регулятора.

«В 2024 году Банк России направил операторам связи с целью принятия соответствующих мер реагирования 171 977 номеров телефонов, используемых злоумышленниками для хищения средств у граждан», - отмечается в материалах.

При этом, согласно статистике регулятора, с номеров, начинающихся на «8-800», в 2024 году было выявлено около 2 тыс. мошеннических звонков, когда как в 2023 году - 4,8 тыс. Также серьезно снизилось число звонков с городских номеров: 8,8 тыс. в 2024 году против 59,6 тыс. в 2023 году. С мобильных номеров в минувшем году было совершено 161,3 тыс. мошеннических звонков, когда как в 2023 году - 511,3 тыс. «Благодаря проводимой работе Банка России с Минцифры России, участниками финансового рынка и операторами связи, снижается количество мошеннических звонков с использованием телефонной связи. Вместе с тем злоумышленники продолжают активно использовать мессенджеры, в которых они как осуществляют звонки, так и рассылают вредоносное программное обеспечение и поддельные документы», - добавили в ЦБ.

При этом основные сценарии злоумышленников в 2024 году не сильно отличаются от используемых ранее. Условно их можно разделить на следующие группы: продление различных договоров, лицензий; звонки от имени служб безопасности финансовых организаций; звонки якобы из правоохранительных органов; государственная поддержка и компенсационные выплаты, пишет ТАСС.

«После введения новых мер, усложнивших проведение мошеннических операций с использованием платежных карт, злоумышленники стали чаще использовать схему, при которой людей убеждают под различными предлогами передавать им наличные», - заключили в ЦБ РФ.