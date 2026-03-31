Пенсионерка в Пскове попала под суд за использование чужой банковской карты

Пенсионерка 1960 года рождения нашла на улице банковскую карту и, не задумываясь, использовала ее для покупки продуктов. После этого к ней пришли сотрудники полиции. Женщина призналась в содеянном и в итоге получила наказание в виде условного лишения свободы сроком на шесть месяцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Суд учитывал материальное положение женщины и состояние здоровья. Поскольку ущерб был полностью возмещен, и потерпевшая не имела претензий к подсудимой, последнюю освободили от отбывания наказания.

Как отметили в прокуратуре, подобный исход дела является исключением. Ведомство напоминает, что закон квалифицирует использование чужой банковской карты без согласия владельца как тяжкое преступление. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, такое действие может повлечь штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также возможно назначение ограничения свободы на срок до полутора лет или без такового.