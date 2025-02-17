Общество

16 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе

16 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области 10 по 16 февраля. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Также за неделю зафиксировали 4330 случаев острой респираторно-вирусной инфекции. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,9%. В городе Пскове зарегистрировано 1848 случаев ОРВИ, или 42,7% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.