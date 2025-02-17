Общество

Псковские волонтеры помогли приюту для животных

Волонтеры Ресурсного центра поддержки Добровольчества Псковской области посетили приют «Лесопилка», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодежной политике.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике

Ребята помогали складывать дрова, выгуливали собак и просто уделяли внимание братьям нашим меньшим, так им необходимое.

«Помогать – не сложно. Раньше я отправляла в приют для животных корм, а сейчас представилась возможность, и я решила оказать непосредственную помощь, на месте. Этим животным очень нужна наша помощь, они, как и люди, нуждаются в поддержке», - поделилась волонтёр Александра Дишлис.

В ресурсном центре отметили, что такая работа, хоть и физически не простая, приносит удовлетворение волонтерам, так как каждый из них понимает, насколько важно помочь четвёроногим подопечным Зоозащиты, отметили в комитете.

Такие посещения приюта организуют в Ресурсном центре поддержки Добровольчества регулярно. Если вы хотите присоединиться к волонтерам, обратитесь в группу добровольчества.