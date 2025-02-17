Общество

Всемирный день морских млекопетающих отмечают 19 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих, также известный как Всемирный день китов, отмечается ежегодно 19 февраля. Эта экологическая дата направлена на защиту не только китов, но и всех морских млекопитающих, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

День китов был учреждён в 1986 году, когда Международная китовая комиссия ввела мораторий на китовый промысел. Этот мораторий действует до сих пор и запрещает охоту на китов и торговлю китовым мясом.

Однако, несмотря на запрет, киты продолжают подвергаться угрозе из-за различных факторов, таких как рыболовные снасти, загрязнение океанов нефтепродуктами, морское строительство и индустриальный подводный шум. Кроме того, существуют свидетельства попыток отстрела китов ради развлечения, пишет calend.ru.

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года. В российских морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

В этот день проводятся различные акции и мероприятия, направленные на защиту морских млекопитающих.