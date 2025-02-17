Общество

Россияне рекордно увеличили траты на досуг

В прошлом году россияне стали тратить на посещение музеев, концертов, кинотеатров и спортивных мероприятий в полтора раза больше, чем в предыдущие годы. Это максимальный прирост как минимум с 2019 года, согласно данным аналитиков FinExpertiza, полученным на основе статистики Росстата.

За три квартала 2024 года среднемесячные расходы семей на досуг составили 6,5 тысяч рублей.

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, в условиях экономической нестабильности россияне стали больше внимания уделять развлечениям, отказываясь при этом от крупных покупок, пишут «Известия».

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин добавил, что росту расходов на досуг также способствовали рост цен и ставок по кредитам на жильё и автомобили.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская уверена, что основной источник роста расходов на развлечения — это миллениалы и зумеры. Молодёжь больше тратит деньги на впечатления, а не на потребительские товары.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что росту расходов на развлечения способствовал рекордный рост реальных зарплат в 2024 году — на 8,7%.

Больше всего на развлечения тратили жители Чукотки и Москвы — до 29 тысяч рублей в месяц. Меньше всего — в Ингушетии, Чечне и Дагестане, где на отдых выделялось менее 700 рублей.