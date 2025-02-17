Общество

Проект Псковского землячества заработал в Москве

Начало работы Псковского землячества в Москве и планы на 2025 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором организации Даниилом Васильев во время рабочей встречи, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Землячество было создано по нашей инициативе для поддержания связей и контактов уроженцев региона, которые учатся, работают или живут в Москве. Особое внимание будем уделять работе со студентами – чтобы даже вдали от дома наши ребята чувствовали поддержку, а в случае необходимости обращались за помощью», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что у Псковского землячества есть свой Telegram-канал и группа «ВКонтакте».

«Подписывайтесь и приглашайте друзей!» - подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, что некоммерческое партнерство «Псковское землячество» создано в 1986 году. В его состав входят деятели науки и культуры, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководители федеральных органов власти, предприниматели и общественные деятели.