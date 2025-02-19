Общество

Росгвардейцы провели «Урок мужества» для детсадовцев в Пскове

«Урок мужества» для воспитанников детского сада №41 города Пскова провели военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии в рамках акции «Неделя мужества» накануне Дня защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы в доступной форме рассказали дошкольникам о своей службе, продемонстрировали элементы экипировки бойцов спецподразделений и приняли участие в спортивном празднике.

Руководство детского сада выразило слова признательности псковским росгвардейцам за проводимую патриотическую работу.