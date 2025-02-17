В Роспотребнадзоре заявили о самом высоком уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Самые высокие показатели по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) отмечаются в северных регионах России, разработанные рекомендации под каждый регион позволяют компенсировать дефицит необходимых для здоровья населения элементов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова уточнила, что проведенные исследования позволили предложить регионам стратегию по стабилизации дефицитов в питании и их устранению.
«Результаты показали, что там, где специальные элементы добавлены, там заболеваемость снижается. Она ниже, чем была раньше, и ниже, чем сегодня», - пояснила Попова.
Она также отметила, что за 6 лет реализации проекта «Здоровое питание» интерес граждан к правильному питанию вырос в 8 раз, пишет ТАСС.