Общество

В Роспотребнадзоре заявили о самом высоком уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Самые высокие показатели по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) отмечаются в северных регионах России, разработанные рекомендации под каждый регион позволяют компенсировать дефицит необходимых для здоровья населения элементов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим, что первыми входят всегда в эпидсезон что по ковиду, что по ОРВИ и гриппу именно севера (северные регионы РФ - прим. ред), уровень заболеваемости там практически самый высокий в стране», - сказала она в ходе круглого стола «Актуальные проблемы развития системы здорового питания в России: итоги и перспективы» в Общественной палате РФ.

Попова уточнила, что проведенные исследования позволили предложить регионам стратегию по стабилизации дефицитов в питании и их устранению.

«Результаты показали, что там, где специальные элементы добавлены, там заболеваемость снижается. Она ниже, чем была раньше, и ниже, чем сегодня», - пояснила Попова.

Она также отметила, что за 6 лет реализации проекта «Здоровое питание» интерес граждан к правильному питанию вырос в 8 раз, пишет ТАСС.