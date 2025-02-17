Общество

Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры

Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме «Кибербезопасность в финансах 2025».

«Очень сложно было представить еще год назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Но теперь объем преступности, как было сказано, растет такими темпами, что операторы предлагают, и мы эту инициативу серьезно рассматриваем. Хотя мы понимаем, что она может привести к определенному неудобству», - сказал Шадаев.

«Мы такую практику изучаем, смотрим, любые действия, которые будем предлагать здесь - согласовывать с сообществом и с Банком России», - добавил он.

Министр также напомнил, что есть законопроект, который предусматривает запрет на использование сотрудниками госорганов, операторов связи, банков, цифровых платформ, мессенджеров для общения с клиентами.

Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации, пишет РИА Новости.