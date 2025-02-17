Общество

Отчёт о деятельности областной полиции заслушают депутаты Собрания на февральской сессии

С ежегодного отчёта начальника управления МВД по Псковской области о деятельности полиции начнётся 27 февраля 42-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. Совет регионального парламента утвердил повестку предстоящего заседания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Отдельный блок вопросов февральской сессии будет связан с реформированием системы местного самоуправления – депутаты рассмотрят инициативы десяти районов о преобразовании в муниципальные округа с переходом на одноуровневую систему управления.

По предложению исполнительной власти в предварительную повестку включены вопросы об утверждении границ объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Опочке, Острове и в Пскове. В областной столице речь идёт о территории, ограниченной улицами Воровского, Кузнецкой, Свердлова, Некрасова, Комсомольским переулком и Октябрьским проспектом. Соответствующие проекты постановлений уже внесены в Собрание.

Также депутаты рассмотрят инициативу губернатора Михаила Ведерникова о государственной поддержке деятельности социально ориентированных НКО по социальной адаптации участников СВО и членов их семей, и документ, приводящий в соответствие с федеральным законодательством региональный закон о регулировании в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – на профильный исполнительный орган возлагаются полномочия по организации проверки знаний, входящих в охотминимум.

«У нас получилась очень насыщенная повестка – более 30 вопросов», - прокомментировал предстоящее пленарное заседание спикер Александр Котов и предложил коллегам с учётом времени. необходимого для отчёта о деятельности УМВД, не проводить парламентский час. Совет Собрания единогласно проголосовал за предложенный проект повестки.