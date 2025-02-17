Общество

Экс-замуправляющего Псковским отделением Сбера возглавил филиал банка в Коми

Новым управляющим региональным отделением Сбербанка Республики Коми стал Игорь Трепов, с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном они обсудили ключевые вопросы сотрудничества.

Руководители обсудили развитие финансовых услуг для жителей и бизнеса, участие банка в региональных проектах, в том числе по модернизации инфраструктуры, здравоохранению и туризму. Одной из ключевых тем также стали совместные мероприятия к 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне, пишет «КомиОнлайн».

Игорь Трепов назначен на должность управляющего региональным отделением Сбербанка Республики Коми 4 февраля 2025 года. В Сыктывкар новый руководитель приехал из Пскова, где был заместителем управляющего местным отделением Сбера. На предыдущей должностной позиции одним из ключевых достижений Игоря Трепова стало внедрение проекта «Школьная карта».