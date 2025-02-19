Общество

Уполномоченным в Псковской области могут разрешить избираться более двух раз подряд

Правовые основания для возможности назначения одного и того же лица на должность региональных правозащитников более чем на два срока подряд предложено закрепить в областном законодательстве. Соответствующую законодательную инициативу предложил на рассмотрение коллег вице-спикер Игорь Дитрих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, законопроект, который депутатам предстоит рассмотреть на ближайшей сессии, предлагает снять ограничение в отношении срока исполнения полномочий уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы решили убрать, на наш взгляд, излишнюю норму, ограничивающую количество сроков полномочий региональных правозащитников двумя сроками подряд, - прокомментировал предложенные корректировки областного законодательства спикер Александр Котов. – С одной стороны, это в целом расширяет потенциальные возможности всех участников процесса. С другой – нельзя не учитывать, что для эффективности работы на таких должностях важное значение имеет накопленный опыт».

Председатель отметил, что в случае поддержки депутатским корпусом изменений законодательства у действующих правозащитников, чьи полномочия заканчиваются в 2025 году, появится возможность вновь претендовать на должности. Ранее на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, спикер высказал мнение о наличии у региональных омбудсменов потенциала для продолжения работы на занимаемых постах.

Александр Котов подчеркнул, что федеральное законодательство не устанавливает запрета на избрание уполномоченных в субъектах РФ более чем на два срока подряд. «Мы посмотрели практику, во многих регионах таких ограничений нет. Думаю, что и нам тоже следует пойти по этому пути», - заключил председатель областного Собрания депутатов.

Решением Совета Собрания законопроект будет рассмотрен на февральской сессии.

Напомним, согласно региональному законодательству уполномоченные назначаются на должность и освобождаются от должности Псковским областным Собранием депутатов. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения присяги. Срок полномочий составляет 5 лет.