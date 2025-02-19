Общество

Дмитрий Шахов принял участие в коллегии СУ СК РФ по Псковской области

Расширенное заседание коллегии следственного управления состоялось в следственном комитете Российской Федерации по Псковской области под председательством руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени, сегодня, 19 февраля. На нём обсудили итоги работы за 2024 год и определены задачи на текущий 2025 год. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В коллегии приняли участие руководители правоохранительных органов области, представители Псковского областного Собрания депутатов и Правительства области, а также Главный федеральный инспектор в Псковской области и Уполномоченный по правам человека в Псковской области. Открывая коллегию, Петр Крупеня отметил, что работа регионального следственного управления осуществлялась в соответствии с приоритетами, поставленными Следственным комитетом РФ. Сотрудники ведомства без промедления реагировали на все социально значимые и резонансные происшествия, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, преступные посягательства в сфере экономики, коррупции, нарушения конституционных прав граждан.

С докладом об итогах работы следственного управления по направлениям деятельности выступил руководитель контрольно-следственного отдела Алексей Назаренко, отметив, что многие показатели следственной работы имеют положительную динамику.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, выступая на коллегии, отметил, что меньше всего жалоб от граждан к нему поступает на решения сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. В то же время Дмитрий Шахов обратил внимание участников коллегии на темы тех обращений, которые поступают к нему и требуют более внимательного рассмотрения со стороны Следственного управления. Одной из таких тем являются возможные нарушения законности и злоупотребления при использовании денежных средств, которые получают родственники участников СВО.

По итогам проведенной коллегии определили задачи на текущий год, связанные с повышением качества следствия, сокращения сроков расследования уголовных дел, обеспечения защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.