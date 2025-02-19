Общество

Полярное сияние запечатлели у Мальского монастыря

Полярное сияние запечатлели у Мальского монастыря в Печорском муниципальном округе 19 февраля, сообщил псковский астроном-любитель Петр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Снова наблюдалось полярное сияние, и вновь съемка проводилась у Мальского монастыря», - сказал Петр Митрофанов.

В этот раз сияние было видно даже визуально (глазом), наблюдать явление можно было с 23:00 до 23:40 по московскому времени.

Ранее полярное сияние, заметное с помощью приборов, было зафиксировано на этом же месте 16 февраля.