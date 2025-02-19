Общество

Росгвардейцы в Пскове приняли участие в онлайн-презентации книги об Александре Матросове

Онлайн-презентация книги «Когда подвиг и есть судьба. Александр Матросов. Правда, версии, вымыслы и реконструкция» состоялась в читальном зале библиотеки «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово для учащихся средней образовательной школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых и студентов Псковского политехнического колледжа. Организатором встречи была Городская детская библиотека имени Аркадия Гайдара (город Великие Луки), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области