Общество

Наталья Федорова: Для каждого псковича элементы флага области – культурный код

20 февраля в регионе отмечается День флага Псковской области. С праздником псковичей поздравила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Флаг является одним из официальных символов Псковской земли. Наш флаг отражает историю Псковщины: полотнище голубого цвета, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области, вдоль древка по правой кромке расположен орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору "бегунец"», - напомнила Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Для каждого псковича элементы флага – культурный код, сформированный за богатую тысячелетнюю историю региона – форпоста на западных рубежах России, отметила глава Псковского района.

«Поздравляю вас с Днем флага Псковской области!» - заключила Наталья Федорова.