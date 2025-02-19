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Общество

Карантин в Пскове: для кого опасны «простудные» заболевания

20.02.2025 13:29|ПсковКомментариев: 0

Почти 50 классов в школах Псковской области закрыто на карантин в связи с подъемом заболеваемости респираторными инфекциями. Будут ли эти меры способствовать улучшению эпидемиологической ситуацию по гриппу и ОРВИ, насколько опасны циркулирующие вирусы и какие профилактические меры помогут не заболеть, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Конец января - начало февраля в Псковской области ознаменовался не только наконец-то начавшейся зимой со снегом и морозом, но и подъемом заболеваемости так называемыми «простудными» инфекциями.

Виноваты «качели»

«Помимо обычного сезонного повышения заболеваемости респираторными вирусами в зимнее время года на их активность сильно влияют погодные факторы. Если температура воздуха относительна стабильна, то даже при устойчивой минусовой температуре воздуха у вирусов меньше шансов увеличить свою вирулентность (способность к заражению - прим.ред.), чем при температурных "качелях" от минуса в плюс и обратно. Так как в последние годы зимние месяцы стали не очень-то и зимними, то этим не замедлили воспользоваться респираторные вирусы, став более устойчивыми и заразными», - поясняет инфекционист, главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

Поэтому с конца января наблюдается рост числа заболевших среди жителей региона. По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с 10 по 16 февраля выявлено 4330 случаев ОРВИ, из них больше 40% (1848 случаев) - жители областного центра. Больше половины инфицированных - несовершеннолетние. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет 58,9%.

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Зарегистрировано 16 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В», - рассказали в ведомстве.

Ограничить контакты

Для предотвращения распространения респираторных инфекций в Псковской области закрыли на карантин 49 классов в 24 средних школах. Также ограничено посещение детей восьми групп в шести дошкольных учреждениях и трех группы в двух средних профессионально-технических училищах.

В связи с ростом заболеваемости в Роспотребнадзоре советуют соблюдать меры неспецифической профилактики, в частности, избегать контактов с больными и мест массового скопления людей, а при появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа - вызывать врача на дом. «Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправляйте их в школу или детский сад при полном здравии, малейшие признаки недомогания - повод оставить ребенка дома», - отметили в ведомстве.

В образовательных учреждениях тоже принимаются меры, чтобы минимизировать распространение инфекций. По словам начальника управления образования администрации Пскова Геннадия Иойлева, в школах областного центра ежедневно проводятся дезинфекция, проветривание, влажные уборки помещений, используются рециркуляторы воздуха в местах массового пребывания детей.

«Все учреждения оснащены устройствами обеззараживания воздуха, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. Кроме того ежедневно проводится бесконтактная термометрия обучающихся перед началом занятий («утренний фильтр»), обучающиеся с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются», - сообщил Геннадий Иойлев.

Также, по его словам, в период эпидсезона ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в детских организованных коллективах.

Для кого вирусы опасны

Опасны ли распространяющиеся сегодня простудные заболевания, и ожидается ли дальнейший подъем заболеваемости? По словам Елены Аверьяновой, семейство «зимних» вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, достаточно обширно: от классического гриппа до респираторно-синцитиального вируса. Последний больше опасен для совсем маленьких детей, чем для взрослых.

«Так как грипп неплохо контролируется своевременной осенней вакцинацией, то больших вспышек этого вируса пока не прогнозируется, в том числе на территории нашей области. У своевременно привитых грипп редко дает осложнения и чаще всего протекает в легкой форме», - подчеркивает врач. При этом замечает, что «сейчас прививки от гриппа делать уже поздно, так как нужно 3-4 недели для выработки защитных антител».

Но халатно относиться к сезонным заболеваниям не стоит. При любых признаках инфекции надо обратиться к врачу для правильной постановки диагноза и получения рекомендаций по лечению. «Отличить грипп от других вирусов, сходных с ним по симптоматике, самостоятельно очень трудно, так как все клинические признаки этой группы возбудителей очень похожи», - отметила Елена Аверьянова.

Врач подчеркнула, что в первую очередь стоит обратить внимание на стойкость повышения температуры, которая при гриппе даже при приеме жаропонижающих препаратов через несколько часов снова может подняться до фебрильных цифр. Также могут быть носовые кровотечения, подкожные кровоизлияния, изнуряющий непродуктивный кашель, сильные боли в суставах и мышцах.

Что же касается других респираторных вирусов (аденовирус, парагрипп и другие), то они представляют опасность в первую очередь для людей со сниженным иммунитетом, в том числе из-за хронических заболеваний или пожилого возраста.

«У остальных заболевших острое течение инфекции в большинстве случаев ограничивается несколькими днями, за которыми потом следует одна-две недели восстановления. Если же сохраняется высокая температура тела, кашель, выраженная общая слабость, головокружение или головная боль, то это является обязательным условием вызова врача на дом. Ходить в поликлиники и сидеть в общей очереди в таком состоянии опасно и для самого пациента, и для окружающих», - сказала она.

Выводы банальные, но не теряющие актуальности. Для профилактики не забываем опыт ковидного периода: поменьше посещать массовые мероприятия (или носить маску), мыть руки, укреплять иммунитет и по возможности отдыхать и избегать стрессов. А если эти меры не принесли результата, и избежать болезни не получилось - срочно к врачу!

Светлана Синцова

Теги: #ОРВИ #карантин #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
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