Общество

Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили псковский Дом молодежи

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодежи, а также приняли участие в премьерном показе серии «Позывной "Вожак"» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности» 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Серия «Позывной "Вожак"» создана в рамках социального проекта Псковской региональной общественной организации «Ресурсный центр добровольчества» при содействии Театрально-концертной дирекции Псковской области по результатам победы в конкурсе субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2024 году.

«Сегодня мы посмотрели второй фильм, который создан на территории Псковской области, о герое СВО. Здесь нужно задуматься над тем, что мы должны помнить их всегда. Человек живёт, пока живёт память о нём. Увековечение памяти о героях — это наш долг. Этот фильм о долге и чести российского офицера», — сказал Александр Гуцан.

В рамках реализации проекта подготовлен фильм, в котором идет повествование о судьбе Павла Горбоконенко — заместителя командира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, гвардии майора, погибшего 4 июня 2023 года в Белгородской области.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сюжет фильма раскрывает личность Павла Горбоконенко через воспоминания супруги, матери, близкого друга и учителя.

«Я хочу начать с того, что Псковская земля традиционно является родиной героев. Она является той землёй, на которой проходили события, которые меняли историю Отечества. Наши ребята всегда оказывались там, где нужно было защищать наши рубежи, в самых сложных задачах», — подчеркнул Михаил Ведерников.

На премьере присутствовали вдова и сыновья Павла Горбоконенко, а также представители молодежных патриотических движений Псковской области, военнослужащие, учащиеся кадетских классов.

После просмотра фильма в зале прошло обсуждение серии, в котором участвовали члены режиссерско-постановочной и съемочной группы.

На мероприятии также присутствовали главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, заместитель губернатора области Ольга Тимофеева, заведующий большим концертным залом Псковской областной филармонии Александр Боярков.