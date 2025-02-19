Общество

Фотофакт: Великолучане выстроились в форме звезды в поддержку военных и ветеранов

Великие Луки присоединились к акции в честь Дня защитника Отечества «Символ Героя», сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Telegram-канал

Участники выстроились в форме «Звезды Героя».

Акция прошла в знак выражения поддержки военнослужащим, глубокой признательности ветеранам Великой Отечественной войны и уважения ко всем воинам, посвятившим свою жизнь при защите государства. В акции принял участие заместитель главы города Сергей Агарёв.