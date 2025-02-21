Общество

Игорь Иванов: 23 февраля является признанием важной роли каждого мужчины

День защитника Отечества является днем признания важной роли каждого мужчины в жизни семьи, общества и страны, таким мнением поделился с председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в своем праздничном поздравлении.

Фото: Псковский облсовпроф

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — 23 февраля! Этот день является символом мужества, стойкости и преданности нашей Родине. Мы отмечаем его не только как праздник тех, кто служил и защищал нашу страну, но и как дань уважения всем мужчинам, которые вносят свой вклад в защиту своей семьи, земли, страны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Мы чтим память героев, которые с честью выполнили свой долг, и выражаем благодарность всем тем, кто сегодня стоит на страже мира и безопасности.», - отметил Игорь Иванов.

Он добавил, что в этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины.

«Этот праздник — это не только дань уважения военным, но и признание важной роли каждого мужчины в жизни семьи, общества и страны. Каждый из нас может быть защитником: в трудные времена мы поддерживаем друг друга, заботимся о близких и стремимся к справедливости. Мужская сила проявляется не только на поле боя, но и в ежедневном труде, в заботе о своих родных и в стремлении сделать мир лучше. Пусть этот день станет напоминанием о том, что настоящая сила заключается в единстве и взаимопомощи. С праздником, дорогие мужчины! Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях!» - подытожил Игорь Иванов.