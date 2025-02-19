Общество

Псковские курсанты встретились с ветеранами

В преддверии Дня защитника Отечества женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России провел урок патриотизма для курсантов «Диалог с Героем», который состоялся с участниками локальных и вооруженных конфликтов XX–XXI веков, а также специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Перед курсантами выступили гвардии сержанты 76-й дивизии Олег Тимофеев и Владимир Локтионов. С первых дней специальной военной операции они были на передовой возле артиллерийского орудия. За мужество, проявленное в ходе СВО, Олег Тимофеев награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», а Владимир Локтионов удостоен Медали Суворова.

В «Диалоге с Героем» приняли также участие сотрудники Псковского филиала Университета ФСИН России – ветераны боевых действий и локальных конфликтов.

Так, первый руководитель образовательной организации Иван Волчков в конце 60-х годов прошлого века был участником Арабо-израильского конфликта, а в 90-е годы – Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, за что удостоен Ордена Мужества и имеет 30 медалей, среди них – «За заслуги пред Отечеством» 3-й степени и медаль «За воинскую доблесть».

В вузе отметили, что преподавателя кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Сергея Уварова курсанты считают легендой: первая его командировка в зону боевых действий в Чеченскую Республику состоялась в 1999 году, где в должности командира роты специального назначения он выполнял боевые задачи до 2004 года, в 2008–2009 годах был участником Грузино-южноосетинского конфликта. За заслуги перед Родиной Сергей Уваров награжден Орденом Мужества и 11 медалями, среди них – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и «Участнику операции по принуждению Грузии к миру».

Начальник дежурной службы Псковского филиала Университета ФСИН России Андрей Бондаренко – ветеран боевых действий в Чечне (2003–2004 годы), награжден медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени.

В завершение встречи председатель женсовета, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова поблагодарила героев за откровенный разговор, мужество и важный урок патриотизма и поздравила с наступающим Днем защитника Отечества.

Отметим, что в наступивший год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и защитника Отечества женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России проводит цикл лекций среди курсантов и школьников «Верность памяти защитников Отечества: сохранение исторической правды».