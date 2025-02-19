Общество

День фельдшера отмечают в России 21 февраля

Ежегодно 21 февраля в России отмечается неофициальный профессиональный праздник медицинских работников среднего звена — День фельдшера. Этот праздник направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость труда фельдшеров, а также важность их профессии в сфере здравоохранения. Он также способствует повышению престижа этой специальности.

Слово «фельдшер» происходит от немецкого «feld» (поле), что значит «полевой лекарь», то есть подразумевает работу врача в полевых условиях. В Средние века на территории германских государств так называли военных врачей, которые оказывали помощь раненым во время войн.

В России профессия фельдшера ведёт свою историю с XVII века и появилась также в армии, где всегда была высокая потребность в медиках, особенно во время войн и вооружённых конфликтов. На первых порах такую помощь солдатам оказывали в основном «самоучки». Документальные сведения о полевых медиках, как об отдельных чинах в армии, встречаются в Воинском уставе 1716 года, утверждённом Петром I. В середине XVIII века в лазаретах стали принимать учеников ухаживать за ранеными воинами, и после обучения они получали звание фельдшера. С 1793 года по приказу генерала Александра Суворова отряды фельдшеров формировались из числа наиболее способных солдат.

Однако уровень подготовки фельдшеров оставался невысоким. Лишь с принятием «Положения о военных госпиталях и полевых лазаретах» в 1816 году были чётко регламентированы стандарты фельдшерского образования. Так, в Москве открылась первая школа специалистов этой профессии, учениками которой стали 150 человек.

В 1838 году Военное министерство утвердило «Положение о военно-фельдшерских школах», согласно которому такие учебные заведения появились при военных госпиталях в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Тифлисе, Казани и других городах. Каждая из них была рассчитана на 800 человек, туда принимали молодых людей (в основном — детей военных и обученных грамоте) в возрасте от 15 до 17 лет на 4-летний срок обучения, а затем они поступали на службу в лазареты и госпитали. К началу XX века таких школ в стране насчитывалось уже около трёх десятков, это позволило значительно повысить уровень подготовки медработников.

Вскоре после Октябрьской революции 1917 года практически все фельдшерские учебные заведения были закрыты. Но нехватка квалифицированных медиков среднего звена заставила руководство страны начать активно модернизировать систему здравоохранения. И со временем фельдшеры и участковые врачи стали основой эффективной и доступной сети бесплатной медицины в СССР.

И сегодня эти профессии не теряют своей актуальности. В настоящее время фельдшер — это медицинский работник со средним специальным образованием, в задачи которого входит первичная диагностика, оказание неотложной помощи, проведение определённых медицинских процедур, помощь врачам во время операций и родов, профилактическая деятельность и уход за пациентами, пишет calend.ru.

Функционал фельдшера и врача во многом схож, и в отсутствие врача он имеет право самостоятельно вести приём и выписывать лекарства, а в удалённых населённых пунктах они оказывают медицинскую помощь населению в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах, где зачастую вынуждены брать на себя роль педиатров, терапевтов, акушеров, травматологов и т. д., работают в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, в каретах скорой помощи, в здравпунктах различных учреждений. Им приходится осваивать разные сферы медицины: от скорой помощи и медицины катастроф до военной и спортивной медицины, также они участвуют в диспансеризации населения. Всё это, конечно же, играет огромную роль в поддержании здоровья населения.

Как и много лет назад, суть профессии также остаётся неизменной — фельдшер должен уметь работать в различных условиях, иметь знания в разных областях медицины, принимать быстрые и верные решения, качественно оказывать медицинскую помощь. Это очень нелегкая работа, сопряжённая со множеством сложностей. Поэтому сегодняшний праздник — ещё одна возможность поблагодарить этих специалистов за их профессионализм, самоотдачу и готовность помогать людям даже в критических ситуациях.