Общество

Возложение цветов прошло в Аллее Героев в псковском поселке Промежицы

Возложение цветов в память о погибших воинах-спецназовцах состоялось в поселке Промежицы в Пскове 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В возложении приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Торжественную речь произнес губернатор Михаил Ведерников.

«21 февраля - важная дата для всей Псковской области, в этот день мы встречаемся здесь, чтобы почтить память героев-разведчиков. В самые тяжелые для нашей страны времена бойцы нашей бригады всегда находились и сегодня находятся там, где их профессионализм, смелость и решимость особенно востребованы. Они влияли на ход военных конфликтов, создавая историю, которую сегодня по учебникам изучают наши школьники. Так происходит и сегодня, когда враг атакует наши рубежи, пытается переписать историю и уничтожить все, что нам дорого. Я благодарю за службу тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Низкий поклон родственникам погибших героев. Сегодня и всегда мы будем делать все, чтобы вы ни в чем не нуждались, а память о наших героях жила. Вечная слава и вечная им память», - выступил Михаил Ведерников.

Напомним, 21 февраля – День памяти воинов-спецназовцев, погибших в бою. В текущем году исполняется 25-я годовщина памяти подвига воинов-спецназовцев. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 бойцов.

Памятные мероприятия проводятся в формате митинга у памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою». На мраморных плитах памятника также увековечены имена 169 спецназовцев, выполнявших боевые задачи в Республике Афганистан и 25 бойцов из бригады спецназа, погибших в период первой и второй чеченских кампаний. В связи с данным обстоятельством в этот день принято поминать всех спецназовцев, погибших в бою.