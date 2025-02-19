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Всероссийская акция «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» стартовала в Республике Алтай

Всероссийская акция «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала зажжением Вечного огня в селе Майма Республики Алтай. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава республики Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз Псков»

С этого дня газовики по всей стране еженедельно будут подключать к сетевому газу новые и реконструируемые мемориалы памяти, а также готовить работающие огни ко Дню Победы.

Мемориал в Республике Алтай возведен в честь жителей села, павших в годы войны. Памятник включает в себя стелу и установленную рядом с ней плиту с фамилиями погибших. У подножия расположен Вечный огонь, который ранее работал на сжиженном газе. Теперь он стал первым в регионе огнем постоянного горения на сетевом топливе.

Для перевода огня на природный газ построен газопровод протяженностью 68 м и подключено газогорелочное устройство. Частица пламени для зажжения доставлена из Санкт-Петербурга - с первого Вечного огня в стране на Марсовом поле.

«В год 80-летия Победы газовики вместе с властями регионов страны переведут на постоянное горение или подключат к природному газу свыше 120 мемориалов! Акция "Храним огонь Победы" начинается в Республике Алтай и завершится одновременным зажжением сразу 80 огней накануне 9 мая. Уже сейчас в зоне ответственности "Газпрома" находится свыше 1,8 тысячи мемориалов, на которых проводится регулярное техническое обслуживание, а поставки газа – по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина – осуществляются на безвозмездной основе. Мы и впредь будем продолжать данную работу и отдавать дань памяти защитникам Родины», – отметил Сергей Густов.

В Псковской области девять Вечных огней работают на сетевом природном газе. В этом году зажгутся еще два новых Вечных огня в деревне Ершово Псковского района и поселке Локня. Техническое обслуживание и контроль состояния оборудования осуществляет АО «Газпром газораспределение Псков». Бесперебойную поставку газа на символы вечной памяти обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Псков».