Общество

Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня

Символично, что в Псковской области в год 80-летия Великой Победы реализуют проект «Храним огонь памяти», отметил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, рассказывая об устройстве Вечного огня в Псковском районе и в Локне.

«Когда мы собирались в вашей студии (в студии ПЛН FM - ред.) за круглым столом, Наталья Анатольевна Федорова (глава Псковского района - ред.) предложила рассмотреть возможность устройства Вечного огня на территории муниципалитета. А Иван Дмитриевич (Белугин, глава Локнянского округа - ред.), услышав, что есть возможность устройства Вечного огня, тоже обратился ко мне с таким же предложением», - поделился директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Смотрите также Стартовали работы по устройству Вечного огня в деревне Ершово Псковского района

Антом Дымов озвучил это предложение в городе Санкт-Петербурге генеральному директору Сергею Густову, было получено подтверждение возможности реализации этих проектов.

«В этом году у нас серьезная знаменательная дата - 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что мы взяли на себя реализацию проекта "Храним огонь памяти"», - заметил директор регионального «Газпрома».

Всего в программе «Храним огонь памяти» принимают участие 80 субъектов России.