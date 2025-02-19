Общество

Церемония возложения венков состоялась на братском кладбище в Великих Луках

Церемония возложения цветов и венков на братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941 – 1943 годах, состоялась в городе Великие Луки в честь Дня защитника Отечества 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Мероприятие собрало представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, ветеранов, молодёжи и обучающихся школ города, а также членов юнармейского поста №1.

Открывая мероприятие, ведущий отметил значимость Дня защитника Отечества, подчеркнув, что этот праздник является символом патриотизма и верности Родине, а также важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и всех воинах, сражавшихся за свободу и безопасность государства, защищавших интересы страны.

«Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, мы собрались, чтобы почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны. Это наш священный долг – помнить тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу», – сказал он.

После минуты молчания участники приступили к возложению цветов и венков. Памятную гирлянду возложил юнармейский пост №1. Почётные гости, включая первого заместителя главы города Великие Луки Светлану Степанову, заместителя главы города Сергея Гусева, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского и других официальных лиц, возложили венки и цветы в память о погибших.

Представители Великолукской епархии, городского совета ветеранов войны и труда, общественных организаций и трудовых коллективов предприятий города также приняли участие в церемонии. В завершение мероприятия была проведена панихида.