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Общество

Снижение потока людей и автомобилей отмечено на границе в Псковской области

21.02.2025 15:32|ПсковКомментариев: 0

Число транспортных средств, прибывающих через пункты пропуска в Псковской области, в 2024 году снизилось с более чем 177,7 тысячи (2023) до 139,2 тысячи. Как сообщили на расширенной коллегии во время подведения итогов деятельности регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год, снижение произошло в связи с особенностями внешнеполитической ситуации. 

На территории региона расположено шесть пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Из них пять автомобильных и один воздушный.

Число прибывающих физических лиц уменьшилось с 399,8 тысячи до 277,5 тысячи. 

В целях совершенствования санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации работает автоматизированная информационная система оценки рисков (АИС «Периметр»), связанных с завозом опасных инфекционных болезней и санитарного контроля пассажиров на границе.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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