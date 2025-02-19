Общество

Снижение потока людей и автомобилей отмечено на границе в Псковской области

Число транспортных средств, прибывающих через пункты пропуска в Псковской области, в 2024 году снизилось с более чем 177,7 тысячи (2023) до 139,2 тысячи. Как сообщили на расширенной коллегии во время подведения итогов деятельности регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год, снижение произошло в связи с особенностями внешнеполитической ситуации.

На территории региона расположено шесть пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Из них пять автомобильных и один воздушный.

Число прибывающих физических лиц уменьшилось с 399,8 тысячи до 277,5 тысячи.

В целях совершенствования санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации работает автоматизированная информационная система оценки рисков (АИС «Периметр»), связанных с завозом опасных инфекционных болезней и санитарного контроля пассажиров на границе.