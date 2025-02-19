Общество

SPAртакиада в честь Дня защитника Отечества пройдет в псковском «Акваполисе»

Аквапарк «Акваполис» в Пскове приглашает всех на праздничное мероприятие «SPAртакиада RELAXa» 23 февраля, в День защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в аквапарке.

Программа дня включает в себя активности для юных гостей; интерактивные конкурсы для пап; семейные квесты и вечернее шоу с выступлениями.

Расписание праздника:

• 12:30 — Поролоновое шоу (балкон);

• 13:00 — Конкурс «А-ну-ка, папы» с призами от аквапарка (основной бассейн);

• 13:30 — Награждение участников конкурса «А-ну-ка, папы» (основной бассейн);

• 14:00 — Аквагимнастика «Аты-Баты» с аниматором (основной бассейн);

• 14:40 — Шоу мыльных пузырей (балкон);

• 15:00 — Водная эстафета на призы аквапарка «Акваполис»;

• 15:25 — Награждение участников водной эстафеты;

• 15:30 — Квест по аквапарку от партнеров «ВКвестах»;

• 15:50 — Акваигры в основном бассейне;

• 16:00 — Акробатические выступления на шесте и кольце, танцевальное шоу от ViKi sport и шоу-балета «Баккара show».