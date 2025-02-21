Общество

Школу на улице Киселева в Пскове обещают сдать в мае

Школу на улице Киселева в Пскове обещают сдать в мае, такое мнение выразил работающий на объекте подрядчик во время посещения школы губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео осмотра учебного заведение губернатор разместил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

На сегодняшний день работы на улице приостановлены до наступления тепла, так как остались работы, требующие положительных температур. По уличным работам завершено возведение кровли и сделана фасадная часть, осталось доделать декоративное обрамление окон дверей и отделочные работы.

«В плановом режиме планируем к маю все работы закончить», - сказал подрядчик.

В марте-апреле должно прийти оборудование пищеблока. Школа будет рассчитана на 525 мест.