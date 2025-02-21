Общество

«Такие работы мы не примем»: губернатор о потолках в школе на улице Киселева в Пскове

Такие работы мы не примем, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, осматривая потолок в строящейся школе на улице Киселева в Пскове. Видео осмотра учебного заведение губернатор разместил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Осматривая помещения строящейся школ, губернатор обратил внимание на кривые потолки. «Я сразу говорю, такие работы мы не примем. Новая школа, там, где технологическая ниша - ладно, но других местам можно же сделать ровно. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок в такую школу пошел?» - выразил возмущение Михаил Ведерников.

Подрядчик объяснил, что дефекты вызваны корректировкой проекта по вентиляции и обещал все исправить.

Также в ходе осмотра была отмечена нехватка рабочих на объекте.

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Напомним, школу обещают сдать в мае. На сегодняшний день работы на улице приостановлены до наступления тепла, так как остались работы, требующие положительных температур. По уличным работам завершено возведение кровли и сделана фасадная часть, осталось доделать декоративное обрамление окон дверей и отделочные работы. Полностью завершены работы на третьем этаже здания.