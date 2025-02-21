Общество

День открытых дверей пройдет в Островской больнице

3 марта в Островской межрайонной больнице пройдёт День открытых дверей, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Выпускники 9-11 классов и их родители смогут узнать все о целевом обучении, вакансиях в Островской межрайонной больнице и филиалах, уровне зарплаты, мерах поддержки студентов и врачей, при желании, заключить целевой договор на обучение в медицинских учреждениях.

«Ждём вас 3 марта в 15.00 в конференц-зале Островской межрайонной больницы (ул. Карла Маркса, 10, этаж, 4, поликлиники)», - добавили в больнице.