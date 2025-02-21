Общество

Нотариус рассказал, в каком случае наследство может перейти государству

Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет, рассказал нотариус Москвы Илья Радченко.

«Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству», — сказал он.

Согласно законодательству, есть и другие причины: отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания того, в чью пользу.

Вместе с имуществом наследнику, по словам нотариуса, переходят и долги родственника, а если наследником становится государство или его субъект, то оно также наследует задолженности, которые не успел выплатить при жизни гражданин. Сумма такого долга будет равна стоимости полученного имущества, пишет РИА Новости.

Все претензии тоже перейдут государству в пределах стоимости имущества, которое страна получит, заключил Радченко.