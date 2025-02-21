Общество

В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств

В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения», — сказал он.

Парламентарий отметил, что нововведения позволят уберечь здоровье россиян от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств. Особенно это касается самой уязвимой категории граждан — пенсионеров.

«Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Это касается препаратов, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрет распространяется на медикаменты, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.